LIVE Magnesi-Bulana, Mondiale IBO superpiuma in DIRETTA: Lone Wolf trionfa per KO in 47 secondi! (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non ci rimane dunque che chiudere questa DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buonanotte, oltre che a risentirci con gli approfondimenti! Ed ecco Michael Magnesi che alza le braccia: è ancora iridato! Michael Magnesi, dunque, si laurea di nuovo Campione del Mondo IBO dei superpiuma, allungando a 19 la striscia di vittorie, da imbattuto, da professionista! Una durata infinitesimale, esattamente 47 secondi, per questa difesa di Magnesi! E MICHAEL Magnesi VINCE PRATICAMENTE IN RAPIDITA’ IMMENSA PER KO! Combattimento interrotto, Bulana si trova quasi in condizioni di alzarsi all’8, ma ugualmente è determinata la fine! DOPO QUARANTA SECONDI GANCIO DESTRO DI ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANon ci rimane dunque che chiudere questa. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buonanotte, oltre che a risentirci con gli approfondimenti! Ed ecco Michaelche alza le braccia: è ancora iridato! Michael, dunque, si laurea di nuovo Campione del Mondo IBO dei, allungando a 19 la striscia di vittorie, da imbattuto, da professionista! Una durata infinitesimale, esattamente 47 secondi, per questa difesa di! E MICHAELVINCE PRATICAMENTE IN RAPIDITA’ IMMENSA PER KO! Combattimento interrotto,si trova quasi in condizioni di alzarsi all’8, ma ugualmente è determinata la fine! DOPO QUARANTA SECONDI GANCIO DESTRO DI ...

