Ligue 1 | riprende un compagno nudo | Saliba squalificato per un mese dalla Federazione Francese

(Di venerdì 23 aprile 2021) Squalifica di unper William.Non potrà allenarsi con la selezionefino al 26 maggio, il difensore del Nizza - in prestito all'Arsenal, William. A stabilirlo è latransalpina per un episodio risalente a dicembre 2017.ha infatti diffuso un video dele di atti osceni deldeldi squadra ai tempi dell'Under 17, Ulrick Eneme Ella,invece per tre mesi. Uno stop deciso dopo aver ascoltato la testimonianza dei due giocatori, e che potrebbe costare agli Europei Under 21. Il torneo, infatti,rà il 31 maggio ma la preparazione partirà diversi giorni prima.

Mediagol : #Ligue1, riprende un compagno nudo: Saliba squalificato per un mese dalla Federazione Francese -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue riprende

Mediagol.it

... un torneo superiore alla1 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI VIDEO " Siparietto Insigne Immobile sul volo per la Bulgaria, Verrattitutto Venerato: "Scambio panchine ......ufficialmente da dove si era interrotta. Il San Paolo ha annunciato il ritorno a casa ... Con la maglia del San Paolo, che lo aveva riportato in Brasile dopo un'annata in1 con il Sochaux,...Sport Mole prevede Ligue 1 scontro tra Metz e Paris Saint-Germain, comprese le previsioni, notizie di squadra e possibili formazioni. Paris Saint-Germain si sforzerà di saltellare Lille in cima alla c ...La squadra di Pochettino batte l'Angers per 5-0 con una super prestazione dell'ex Inter. Ben Yedder e Volland eliminano il Lione di De Sciglio ...