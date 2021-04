Le Regioni tornano all'attacco su scuola e coprifuoco (Di venerdì 23 aprile 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge Covid con le nuove aperture Il e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento, che prevede riaperture graduali dal 26 aprile, sarà in vigore da oggi, 23 aprile. Stop alla richiesta dei governatori di limare le misure del decreto legge, ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 aprile 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge Covid con le nuove aperture Il e pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento, che prevede riaperture graduali dal 26 aprile, sarà in vigore da oggi, 23 aprile. Stop alla richiesta dei governatori di limare le misure del decreto legge, ...

Advertising

globalistIT : - rrtvln : #ZonaGialla 13 regioni tornano gialle tra cui il mio #Lazio #COVID19 #riaperture #26aprile - messicomex : RT @FranciJuveADP: Il messaggio giusto da mandare prima che quasi tutte le regioni tornano zona gialla: non andare a cena, non andare a pra… - FranciJuveADP : Il messaggio giusto da mandare prima che quasi tutte le regioni tornano zona gialla: non andare a cena, non andare a pranzo #isola - r_baiamonte : RT @Lasiciliaweb: Scuola in presenza ma non al 100%, tornano le regioni gialle Coprifuoco, spostamenti, ristoranti, stadi, palestre, centri… -