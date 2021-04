L' algoritmo dell' amore

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 aprile 2021) Due nuove serie tv immaginano che la scienza saprà trovare il partner perfetto per ognuno. Altre indagano sugli ostacoli che impediscono a una relazione di funzionare. Ma nel tentativo di incasellare i meccanismia passione, ne sminuiscono l'essenziale: l'imprevedibilità. Non ha l'arco né le frecce con la punta a forma di cuore, non svolazza mezzo nudo intento a saettare. È un Cupido sintetico, artificiale, in provetta: gli basta un rapido test, un capello spedito per posta, per trovare a chiunque la sua anima gemella. Quella dolcissima metà con cui sentirsi interi per il restoa vita. Sarà sufficiente incontrarla, per innamorarsene perdutamente. Succede quando la genetica scavalca la fatalità, la scienza si sostituisce agli dèi, al caso, al destino, a qualunque elemento sia in grado d'infiammare la scintillaa passione. ...