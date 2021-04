(Di venerdì 23 aprile 2021) E' venuto ad allenare senza esperienza e non era ancora".Frank. Il centrocampista delha parlato dell'ex tecnico dei Blues , non risparmiandogli battute al ...

sportli26181512 : #Jorginho attacca #Lampard: 'Non era pronto per il #Chelsea': Il centrocampista azzurro sull'ex tecnico: 'Mancava d… -

E' venuto ad allenare senza esperienza e non era ancora pronto ".Frank Lampard . Il centrocampista del Chelsea ha parlato dell'ex tecnico dei Blues , non risparmiandogli battute al veleno. " Lui è una leggenda del club, ma ha saltato dei passaggi ...

Duro attacco di Jorginho a Frank Lampard. Il centrocampista azzurro è tornato sull'esperienza al Chelsea con l'ex tecnico, criticandolo aspramente: "Lui è una leggenda del club, ma ha saltato dei ..."E' venuto ad allenare senza esperienza e non era ancora pronto". Jorginho attacca Frank Lampard. Il centrocampista del Chelsea ha parlato dell'ex tecnico dei Blues, non risparmiandogli battute al ...