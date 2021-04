Il marcio del calcio non è una novità di ieri. Con meno voglia di prima, il tifoso continua (Di venerdì 23 aprile 2021) FALLI DA DIETRO – 32a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Avrà ancora un senso ora? Il golpe si è consumato a notte fonda, di soppiatto, all’improvviso. Come si consuma ogni golpe meschino. Un campionato per ricchi pieni di debiti. Gli altri facciano come gli pare. In 48 ore una ritirata totale che ha dell’incredibile. Dovuta soprattutto all’intervento deciso di Boris Johnson, intenzionato addirittura a varare una legge ah hoc a difesa della Premier. E dei soldi della Premier, il campionato più ricco del mondo. A lui si è affiancata la protesta passionale e più sincera dei tifosi inglesi contro i club. Il punto di svolta, la partita tra Chelsea e Brighton. 1000 tifosi radunatisi a Stamford Bridge minacciavano di fermare l’incontro. Il match è iniziato con un quarto d’ora di ritardo, ma l’interesse non era rivolto a cosa stava accadendo in campo. Poi si sono accodate una dopo l’altra tutte ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 aprile 2021) FALLI DA DIETRO – 32a GIORNATA DEL CAMPIONATO 2020-21 Avrà ancora un senso ora? Il golpe si è consumato a notte fonda, di soppiatto, all’improvviso. Come si consuma ogni golpe meschino. Un campionato per ricchi pieni di debiti. Gli altri facciano come gli pare. In 48 ore una ritirata totale che ha dell’incredibile. Dovuta soprattutto all’intervento deciso di Boris Johnson, intenzionato addirittura a varare una legge ah hoc a difesa della Premier. E dei soldi della Premier, il campionato più ricco del mondo. A lui si è affiancata la protesta passionale e più sincera dei tifosi inglesi contro i club. Il punto di svolta, la partita tra Chelsea e Brighton. 1000 tifosi radunatisi a Stamford Bridge minacciavano di fermare l’incontro. Il match è iniziato con un quarto d’ora di ritardo, ma l’interesse non era rivolto a cosa stava accadendo in campo. Poi si sono accodate una dopo l’altra tutte ...

