Ibrahimovic: “Sono molto felice, il Milan è come casa mia” | News (Di venerdì 23 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista dopo aver firmato il rinnovo di contratto fino al 2022 con il Milan Leggi su pianetamilan (Di venerdì 23 aprile 2021) Le ultime notizie sulha rilasciato un'intervista dopo aver firmato il rinnovo di contratto fino al 2022 con il

Advertising

AntoVitiello : Che problemi hanno i 4 giocatori? #Pioli: '#Bennacer e #Calhanoglu sono due traumi contusivi alle caviglie e non si… - PianetaMilan : - EternoRN93 : RT @Alobrasil74: Zlatan Ibrahimovic: “Se c’erano i tifosi quest’anno, avevamo qualche punto in più. Ci avrebbero spinto ancora di più. Sono… - EPanesi : RT @MilanInter241: #Ibrahimovic: 'Giocare nel #Milan è come casa mia. Mi sento troppo bene qui, mi mancano i tifosi allo stadio. Se posso r… - GoalItalia : ?? 'Ho dimostrato che l'età non conta, è tutto nella testa' ?? 'Questo Milan è una grande sfida, vedo grandi cose'… -