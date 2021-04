Felicissima sera, Claudio Baglioni ospite di Pio e Amedeo fra gag, musica e cori da stadio: 'Una carriera finita...!' (Di venerdì 23 aprile 2021) Claudio Baglioni ospite di ' Felicissima sera ' il varietà di Pio e Amedeo su Canale 5. Claudio Baglioni è stato accolto dal duo di comici che hanno raccontato alcuni aneddoti legati alla sua carriera,... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021)di '' il varietà di Pio esu Canale 5.è stato accolto dal duo di comici che hanno raccontato alcuni aneddoti legati alla sua,...

Advertising

ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà ospite della trasmissione 'Felicissima Sera' - condotta da Pio e Amedeo - venerdì 23 aprile… - jackdecicco1 : @AlbertoBagnai ma qui al nord qualcuno guarda felicissima sera ? - MarikaVitale7 : @2SweetCreature4 @OnlyForVote12 è tornato felicissima sera I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - Onlyhereforlui1 : RT @dayanequeen1: CANALE 5 A FELICISSIMA SERA PARLANO DI DAYANE MELLO ?#mellos #exrosmello -