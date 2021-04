Covid | lo stadio del Tottenham ospiterà una clinica per vaccini

(Di venerdì 23 aprile 2021) Iniziativa delper fronteggiare l’emergenza-19. Il club londinese fa sapere che sabato 24 aprile metterà a disposizione un’area del suoadibita aper la somministrazione diAstraZeneca. Di seguito il comunicato, in cui gli Spurs spiegano ai tifosi i criteri per presentarsi ai cancelli e ricevere la dose del siero anglosvedese. “Sabato 24 aprile ilHotspur Stadiumunapop-up per la vaccinazione-19, fornita da Morris House Group Practice e Federated4Health – si legge nella nota -. Laopererà su base walk-in dalle 10 alle 16, ospitando circa 2.000 vaccinazioni di Oxford AstraZeneca durante la giornata. Laè aperta per ...

