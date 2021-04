Covid: contagi in Gb ai minimi, ora 1 suo 605 persone (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano a calare i contagi da Covid nel Regno Unito, dopo il terzo lockdown nazionale e un numero di vaccini somministrati arrivato ormai oltre la cifra di 44,5 milioni. Lo confermano i dati ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano a calare idanel Regno Unito, dopo il terzo lockdown nazionale e un numero di vaccini somministrati arrivato ormai oltre la cifra di 44,5 milioni. Lo confermano i dati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Contagi da Covid nuovamente in risalita in Germania. Sono quasi 30 mila i casi registrati dal Robert Koch Institut… - Corriere : Contagi in crescita, casi positivi tra gli atleti già vaccinati: Olimpiadi di Tokyo sempre più a rischio - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA “Troppo presto”: l’allarme della J. Hopkins University. Regioni vs Draghi. Fedriga, con tutti i pr… - ultimenotizie : Continuano a calare i contagi da Covid nel Regno Unito, dopo il terzo lockdown nazionale e un numero di vaccini som… - gabrielbosc : RT @GonnelliLuca: Volano stracci nella scienza. 'Contagi Covid all'aperto? Uno su mille'. Bassetti: coprifuoco, ripicca politica… -