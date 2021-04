Carbonara da bere | la nuova invenzione del vincitore di Masterchef Valerio Braschi Tre ore di preparazione e “le stesse calorie di un bicchiere d’acqua”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021)liquida, ovvero da. Sì, avete letto bene. È questa l’ultimadi, originario della provincia di Rimini edella sesta edizione di(2017). A presentarla è stato lui stesso nel giorno delday, pubblicando sul proprio profilo Facebook la foto con il distillato diche ha “ledi un semplice“.Uno shottino analcolico servito in bicchieri da 50 ml come amuse-bouche, letteralmente diverti-bocca, ovvero prima ancora degli antipasti. Prepararlo non è affatto semplice: innanzitutto si impiegano circa 3 ore per una porzione da 300 millilitri e bisogna distillare a bassa ...