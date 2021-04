Call of Duty Warzone: la stagione 3 ricomincia dal 1984 (Di venerdì 23 aprile 2021) Grandi novità per i giocatori di Call of Duty, con l'arrivo di uno dei più grandi aggiornamenti di sempre per il videogame: la nuova "season 3" di Warzone e Black Ops Cold War e il suo carico di contenuti gratuiti. Per Warzone, che ha superato i 100 milioni di giocatori dal lancio, una vera rivoluzione: una esplosione nucleare spazza via la vecchia mappa e fa piombare i giocatori nel 1984, sempre a Verdansk. Si ricomincia con un gameplay migliorato e grafiche ottimizzate. In Black Ops Cold War i giocatori potranno sperimentare nuove mappe e modalità multigiocatore, con l'arrivo di un altro capitolo di Call of Duty Zombies nella modalità Epidemia e una serie di nuovi equipaggiamenti da combattimento. Per l'occasione è stato diffuso un video con ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 aprile 2021) Grandi novità per i giocatori diof, con l'arrivo di uno dei più grandi aggiornamenti di sempre per il videogame: la nuova "season 3" die Black Ops Cold War e il suo carico di contenuti gratuiti. Per, che ha superato i 100 milioni di giocatori dal lancio, una vera rivoluzione: una esplosione nucleare spazza via la vecchia mappa e fa piombare i giocatori nel, sempre a Verdansk. Sicon un gameplay migliorato e grafiche ottimizzate. In Black Ops Cold War i giocatori potranno sperimentare nuove mappe e modalità multigiocatore, con l'arrivo di un altro capitolo diofZombies nella modalità Epidemia e una serie di nuovi equipaggiamenti da combattimento. Per l'occasione è stato diffuso un video con ...

Advertising

ZZiliani : Dunque: siamo (eravamo) nelle mani di scienziati come #Agnelli che vuol trasformare il calcio creando “una competiz… - zazoomblog : Call of Duty: Warzone la mappa Verdansk in versione contemporanea non tornerà più – Notizia – PS4Videogiochi per PC… - infoitscienza : Call of Duty: Warzone, la mappa Verdansk in versione contemporanea non tornerà più – Notizia – PS4Videogiochi per P… - Astrogirlmeg : RT @infosaweetiebr: Saweetie para a 3° temporada de 'Call of Duty: Warzone'. #CODSquad #Verdansk84 #LetsGo #Warzone #CallOfDuty https:/… - infosaweetiebr : Saweetie para a 3° temporada de 'Call of Duty: Warzone'. #CODSquad #Verdansk84 #LetsGo #Warzone #CallOfDuty -