Btp Futura | chiuso collocamento | ordini per circa 5 | 48 miliardi

Si è concluso con una raccolta di circa 5,48 miliardi di euro il collocamento del, il bond destinato ai risparmiatori e con un 'premio' legato al tasso di crescita del Pil che serve a finanziare le misure per la ripresa economica post Covid - 19 e la campagna di ...Coi circa 327,1 milioni di euro raccolti oggi, il collocamento della terza emissione del, avviato lunedì, ha registrato complessivamente ordini per 5,477 miliardi di euro. La nuova emissione prevede una durata di 16 anni e presenta cedole nominali semestrali calcolate sulla ...Milano, 23 apr. (askanews) - Coi circa 327,1 milioni di euro raccolti oggi, il collocamento della terza emissione del Btp Futura, avviato lunedì, ha registrato complessivamente ordini per 5,477 ...(ANSA) - MILANO, 23 APR - Si è concluso con una raccolta di circa 5,48 miliardi di euro il collocamento del Btp Futura, il bond destinato ai risparmiatori e con un 'premio' legato al tasso di crescita ...