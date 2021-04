Biagio Pizzuti | “Una decisione che di fatto ompedisce attività culturali all’aperto”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il prolungamento del coprifuoco alle 22:00 sino al 31 luglio vorrebbe dire impedire diognicome teatro, danza, lirica, cinema emusicali di qualsiasi natura, penalizzati da evidenti motivi di natura logistica. Cantare e suonare o anche solo assistere ad uno spettacolo prima che il sole tramonti in luoghi come l’Arena di Verona, tanto per citarne uno, è praticamente impossibile considerate le elevate temperature presenti nelle calde giornate estive (a proposito dell’Arena di Verona, mi sembra oltremodo ingiusto ridurre la capienza a soli mille spettatori, quando la sua capienza effettiva è di circa quattordicimila spettatori. Sono il primo a voler lavorare in sicurezza e soprattutto che la stessa venga garantita al nostro amato pubblico, ma credo anche che debbano esserci delle ...

Biagio Pizzuti

di Olga Chieffi L'opera lirica è stata servita in primissima serata, ieri sera, a "In prima fila con..." il contenitore virtuale di Le Cronache, con super - ospite il baritono. Charme e simpatia per il musicista salernitano che nasce pianista e, in una session di audizioni, in veste di accompagnatore, dopo la decima aria di Musetta, esplode e intona in ...... sui canali social di Le Cronache (https://www.facebook.com/events/288325299336548) e youtube (https://www.youtube.com/channel/UCJaOrPcGFKLxjQWMMDaiM4g) sarà il baritono salernitano, a ...