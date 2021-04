Atp Barcellona 2021, Sinner: “Posso giocare bene su tutte le superfici. Tsitsipas? Sarà molto dura” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Con un giocatore come Rublev che tira forte ho fatto il mio dovere, ho provato anche a servire bene nei momenti importanti. Cosa mi fa giocare bene sulla terra? Dovete chiederlo agli avversari (ride). C’è comunque più tempo per pensare durante il punto. Comunque ci sono settimane buone e settimane in cui si può fare meglio. Posso giocare bene su tutte le superfici, ma non Posso capire tutto in un anno. La stagione sulla terra è ancora lunga”. Sono queste le parole di Jannik Sinner, semifinalista all’ATP di Barcellona 2021 dopo aver superato nettamente Andrej Rublev in due set. L’avversario in semifinale non è tuttavia dei più semplici, dato che dall’altra parte della ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) “Con un giocatore come Rublev che tira forte ho fatto il mio dovere, ho provato anche a servirenei momenti importanti. Cosa mi fasulla terra? Dovete chiederlo agli avversari (ride). C’è comunque più tempo per pensarente il punto. Comunque ci sono settimane buone e settimane in cui si può fare meglio.sule, ma noncapire tutto in un anno. La stagione sulla terra è ancora lunga”. Sono queste le parole di Jannik, semifinalista all’ATP didopo aver superato nettamente Andrej Rublev in due set. L’avversario in semifinale non è tuttavia dei più semplici, dato che dall’altra parte della ...

