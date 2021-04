Amici, Martina Miliddi racconta l'addio ad Aka7even: 'Non volevo che soffrisse' (Di venerdì 23 aprile 2021) La ballerina eliminata dal talent di Maria de Filippi si racconta in un'intervista a 'Verissimo' in onda sabato 24 aprile su Canale ... Leggi su today (Di venerdì 23 aprile 2021) La ballerina eliminata dal talent di Maria de Filippi siin un'intervista a 'Verissimo' in onda sabato 24 aprile su Canale ...

Advertising

keislife_ : non mi fanno godere una puntata di amici che se ne va rosa ma anche tommaso, se ne va martina ma aka perde l’ennesi… - blogtivvu : Amici 20, Martina Miliddi: “La mia storia con Aka7even è finita” - ZoomMagazineIT : “Amici”, Martina Miliddi: “La storia con Aka7even è finita” - __afritruchaaa : Martina e Giacomo sembrano amici #uominiedonne - blogtivvu : Amici 20, Martina e Raffaele: spunta l’anello sospetto (ma non è come sembra) -