Amici 2021, Samuele in crisi, Maria De Filippi lo rincuora (Di venerdì 23 aprile 2021) Samuele Barbetta, ballerino ad ' Amici 2021', ha avuto un crollo emotivo, dopo aver chiesto, ed ottenuto, dalla produzione, di avere una scenografia tutta sua, ispirata al pittore Vincent van Gogh, perchè non soddisfatto, di come stesse lavorando al progetto. Samuele Barbetta, ballerino di 'Amici 2021'Nei giorni scorsi, come già detto, il ballerino, aveva chiesto alla De Filippi, se era possibile avere questa scenografia, per un progetto di danza, che l'allievo aveva in mente. Dopo averla ottenuta, il ballerino, ha iniziato a lavorarci, ma ben presto è entrato in crisi, perchè l'idea che aveva in mente, non corrispondeva a quanto realizzato nella realtà. Dopo aver fatto tante prove, Samuele, è scoppiato in lacrime, ...

