Amici 20, ecco chi è stato eliminato (Di venerdì 23 aprile 2021) Amici domani sera tornerà con la sesta puntata del serale di Amici e durante le tre manche sono finiti al ballottaggio i cantanti Raffaele e Deddy ed il ballerino Samuele. Se il terzo è stato salvato dai professori, gli altri due hanno scoperto l'esito in casetta. Ad aver avuto la peggio, come rivelato su Twitter da una talpa presente alla registrazione, è stato il cantante Raffaele. ecco cos'hanno cantato I due allievi hanno cantato i loro inediti: per Deddy "Il cielo contro mano" e "La prima estate", invece per Raffaele "Tasto Reset"e "Focu meu". Al ballottaggio anche il ballerino Samuele ma è stato salvato per primo. L'eliminato di Amici Raffaele segue così le orme di Martina Miliddi, Enula, Rosa Di Grazia, Tommaso Stanzani, Leonardo Lamacchia, ...

