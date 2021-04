Aeronautica | a Caserta il 149° corso per Operatori di Diritto Internazionale Umanitario

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dal 19 al 23 aprile ha avuto luogo, presso la Scuola Specialisti dell’Militare, ilperdi. L’attività formativa, svolta nel rispetto delle misure di contrasto all’emergenza Covid-19 da personale della Commissione Nazionale del D.I.U. della Croce Rossa Italiana, a favore di n.30 militari del Reparto, rientra nel quadro delle attività formative della Difesa volte alla diffusione delle conoscenze di base del. Il programma è stato sviluppato nell’arco della settimana attraverso lezioni teoriche in aula, unite allo simulazione ed allo studio di casi reali di applicazione ...

Caserta – Dal 19 al 23 aprile ha avuto luogo, presso la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare, il 149° Corso per Operatori di Diritto Internazionale Umanitario. L'attività formativa, svolta nel ...Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa dell'Aeronautica Militare – Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare. Dal 19 al 23 aprile u.s. ha avuto luogo, presso la Scuola Specialisti dell'AM, il ...