Accardi suona la carica | “Se dovesse servire giocherei anche in porta Playoff? Può accadere di tutto”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Andreatrait d’union tra il passato e il presente del Palermo.Il difensore palermitano è l'unico "superstite" della vecchia società fallita nel 2019. Un campionato che gli ha regalato diverse soddisfazioni, tante le partite in cui è stato impiegato e ha ricoperto diversi ruoli nella retroguardia difensiva. Il classe '95, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Obiettivo settimo posto? Pensiamo a vincere le gare che restano, poi si vedrà. Rispetto le scelte del tecnico, se serve sono prontoa giocare in. Non puoi stravolgere in pochi mesi la classifica, però non più ha senso guardare indietro per lasciarsi andare ai rimpianti. A inizio di stagione avevamo altri obiettivi. Ora siamo neipuò ...

