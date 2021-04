Von der Leyen: 'Il Portogallo è il primo Paese della Ue a presentare il Recovery' (Di giovedì 22 aprile 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, su Twitter ha parlato del Portogallo: il Paese iberico è il primo dei 27 a presentare ufficialmente il suo piano. "Il Portogallo ha ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 aprile 2021) La presidenteCommissione europea, Ursula Von der, su Twitter ha parlato del: iliberico è ildei 27 aufficialmente il suo piano. "Ilha ...

Advertising

Palazzo_Chigi : L'intervento del Presidente Draghi in apertura dei lavori del webinar di ascolto con le organizzazioni della societ… - Agenzia_Ansa : Il Portogallo è il primo dei 27 a presentare ufficialmente il suo piano per il Recovery. 'Accolgo questa importante… - Agenzia_Ansa : La Commissione Ue ha raggiunto un accordo con Pfizer per accelerare l'approvvigionamento di vaccini, con 50 milioni… - News24_it : Recovery: Von der Leyen, Portogallo primo a presentare piano. Importante pietra miliare per uscire più forti dalla… - globalistIT : -