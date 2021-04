Un Passo dal Cielo 6, la quarta puntata (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 22 aprile 2021, su Raiuno, va in onda la quarta puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in aspettativa dalla Forestale ma pronto ad aiutare il suo amico Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), ora Commissario a San Vito di Cadore. La serie tv vede nel cast anche Gianmarco Pozzoli (Huber), Giusy Buscemi (Manuela), Aurora Ruffino (Dafne), Carlo Cecchi (Christoph), Luca Chikovani (Enrico), Serena Iansiti (Carolina) ed Anna Dalton (Elda). “Tanatosi” Una ingegnere mineraria viene ritrovata in fin di vita. Vincenzo e Francesco dovranno indagare tra gli interessi torbidi che la miniera ha portato nella valle, scoprendo che i delitti del presente hanno radici lontane. Vincenzo intanto viene a conoscenza di un fatto ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 22 aprile 2021, su Raiuno, va in onda ladi Undal6, la fiction ambientata sulle Dolomiti bellunesi con Daniele Liotti nei panni del protagonista, Francesco Neri, ora in aspettativa dalla Forestale ma pronto ad aiutare il suo amico Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), ora Commissario a San Vito di Cadore. La serie tv vede nel cast anche Gianmarco Pozzoli (Huber), Giusy Buscemi (Manuela), Aurora Ruffino (Dafne), Carlo Cecchi (Christoph), Luca Chikovani (Enrico), Serena Iansiti (Carolina) ed Anna Dalton (Elda). “Tanatosi” Una ingegnere mineraria viene ritrovata in fin di vita. Vincenzo e Francesco dovranno indagare tra gli interessi torbidi che la miniera ha portato nella valle, scoprendo che i delitti del presente hanno radici lontane. Vincenzo intanto viene a conoscenza di un fatto ...

Advertising

amendolaenzo : Alla Farnesina per i 70 anni dal Trattato di Parigi che istituì la #CECA ???? ???? ???? ???? ???? ????. Dopo una guerra fratri… - g_brescia : Buone notizie dal comune di #Noicattaro, in provincia di #Bari! Complimenti al nostro Sindaco @RaimondoSin e tutta… - SkySportF1 : ?? SUPER MAX DOMINA A IMOLA ?? ?? Hamilton rimonta e limita i danni, @ScuderiaFerrari a un passo dal podio Il resocon… - vvvirginiaa : RT @segnodiluna: esempio di passo a due che renderebbe giustizia sia a Giulia che a Samuele, ma no, teniamoli rinchiusi dal pop melodico it… - diegolavesque : RT @allielemaire: in questi giorni ho avuto zero tempo di recuperare gli spam ed ora ne ho 500+ quindi rt e passo dal vostro profilo per re… -