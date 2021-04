Ultime Notizie Roma del 22-04-2021 ore 07:10 (Di giovedì 22 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 22 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio se i dati epidemiologici lo permetteranno il coprifuoco alle 22 non sarà destinata a restare fino al 31 luglio sarebbe questo l’orientamento di draghi secondo fonti di governo questione che divide la maggioranza con la lega astenuta Sì ieri sul decreto anti covid che fissa le regole per le riaperture dal 26 aprile Italia tornerà per oltre la metà gialla Maggio attivi solo i ristoranti all’aperto da giugno anche quelli al chiuso ma solo per il pranzo era la campagna vaccinale in Italia oggi le prime inoculazioni del monodose Johnson & Johnson Mentre ieri sono state distribuite alle regioni altre un milione e mezzo di dosi xiser il tasso di attività Nazionale cara intorno al 39 per 100 altri 364 decessi tra marzo e Aprile 2020 60% delle morti in Italia sono state ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021)dailynews radiogiornale giovedì 22 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio se i dati epidemiologici lo permetteranno il coprifuoco alle 22 non sarà destinata a restare fino al 31 luglio sarebbe questo l’orientamento di draghi secondo fonti di governo questione che divide la maggioranza con la lega astenuta Sì ieri sul decreto anti covid che fissa le regole per le riaperture dal 26 aprile Italia tornerà per oltre la metà gialla Maggio attivi solo i ristoranti all’aperto da giugno anche quelli al chiuso ma solo per il pranzo era la campagna vaccinale in Italia oggi le prime inoculazioni del monodose Johnson & Johnson Mentre ieri sono state distribuite alle regioni altre un milione e mezzo di dosi xiser il tasso di attività Nazionale cara intorno al 39 per 100 altri 364 decessi tra marzo e Aprile 2020 60% delle morti in Italia sono state ...

Advertising

fanpage : 'Qui non è questione di fiducia ma di numeri. Perdonate, ma continuo a trovare pericolosa l'affermazione come quell… - Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - pomeriggio5 : Amici di #Pomeriggio5, tra pochissimo tutte le ultime notizie di cronaca e di gossip. E poi, un talk sui reali ingl… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 22-04-2021 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Vaccini, open week end negli hub anche per gli over 80) è stato pubblicato su: Tempo Stretto -… -