Toyota - Al via lo sviluppo di un tre cilindri a idrogeno - VIDEO (Di giovedì 22 aprile 2021) La Toyota punta sull'idrogeno, non solo sulle architetture fuel cell. Il costruttore giapponese, infatti, ha avviato lo sviluppo di un motore a tre cilindri che, pur funzionando con le stesse logiche di un benzina, è alimentato con questo gas. Un'idea non nuova (la BMW aveva già lanciato un modello di questo tipo senza ottenere grandi risultati), ma comunque interessante per lo sviluppo della mobilità del futuro. La Toyota inizierà a utilizzare questa soluzione nel motorsport, anche se, per il momento, non è prevista una produzione in serie. Il progetto. Nello specifico, la Toyota ha sviluppato un propulsore tre cilindri turbo di 1.618 cm3 alimentato da idrogeno compresso. Il sistema è stato montato sulla Corolla Sport del team Orc ...

