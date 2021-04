Superlega, Maldini prende le distanze ma scoppia il malcontento dei tifosi (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua a tenere banco la nuova competizione Da settimane si sente parlare solo di una cosa, della Superlega di calcio che sembra non vedrà mai la luce del sole. Il progetto, dopo la rivolta dei vari organismi del calcio mondiale e dei tifosi si è letteralmente frantumato con il dietro front dei vari club. Ora, inizio anche a emergere retroscena all’interno degli stessi club, su chi sapeva cosa. Nelle ultime ore, prima del match con il Sassuolo, in casa Milan, che ieri ha emesso con comunicato dichiarando la propria uscita dal progetto ha parlato anche l’ex capitano e dirigente rossonero Paolo Maldini. Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la Superlega, ho saputo domenica sera come tutti voi, con lo statement congiunto delle varie squadre. E’ una cosa che si è decisa a ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua a tenere banco la nuova competizione Da settimane si sente parlare solo di una cosa, delladi calcio che sembra non vedrà mai la luce del sole. Il progetto, dopo la rivolta dei vari organismi del calcio mondiale e deisi è letteralmente frantumato con il dietro front dei vari club. Ora, inizio anche a emergere retroscena all’interno degli stessi club, su chi sapeva cosa. Nelle ultime ore, prima del match con il Sassuolo, in casa Milan, che ieri ha emesso con comunicato dichiarando la propria uscita dal progetto ha parlato anche l’ex capitano e dirigente rossonero Paolo. Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la, ho saputo domenica sera come tutti voi, con lo statement congiunto delle varie squadre. E’ una cosa che si è decisa a ...

AntoVitiello : #Maldini: 'Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la #Superlega, l'ho… - FBiasin : #Maldini si scusa per una cosa che non ha fatto. Le persone fatte bene tradiscono raramente. #SuperLega #MilanSassuolo - Gazzetta_it : #Maldini, bordata a Gazidis prima di #MilanSassuolo: '#Superlega? Mai coinvolto, mi scuso coi tifosi' - samangdeb : @DaDaDazzi Maldini ha voluto fare il figo. Peccato per lui che agli osservatori più attenti, non sarà sfuggito il… - Viciupacciu : RT @enzomarangio: Il premio #SuperLega 'Non sono stato io' se lo aggiudica #Maldini... -