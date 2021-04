Superlega | la Premier League chiede le dimissioni dei dirigenti dei sei club inglesi

(Di giovedì 22 aprile 2021) E’ sempre più caos per quanto riguarda la. Il progetto è fallito dopo pochissime ore, la competizione non prenderà il via ed è stata annullato dopo il dietrofront delle sei squadre. Continuano ad arrivare reazioni, tra accuse e risposte la situazione è incandescente. Nel frattempo i 6deiche avevano promosso lasono stati invitati a dimettersi dai loro incarichi in. Secondo la stampa britannica idegli altri 14sono pronti a sfiduciarli: si tratta del vicepresidente esecutivo uscente del Manchester United, Ed Woodward, il presidente del Liverpool, Tom Werner, il presidente del Chelsea, Bruce Buck, l’amministratore delegato dell’Arsenal, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Premier

la Repubblica

IlDraghi si è pronunciato sulla, perché è fondamentale pronunciarsi sulla, sono le vere priorità del Paese, ma sul ddl Zan non ha detto niente, quindi non c'entra nulla ...Non accenna a placarsi la polemica sulla, in Inghilterra. Dopo le proteste dei supporter di Liverpool e Chelsea , entrambi membri ...domenica sarà di scena a Leeds per il match di...Non accenna a placarsi la polemica sulla Superlega, in Inghilterra. Dopo le proteste dei supporter di Liverpool e Chelsea, entrambi membri e fondatori dell'ormai tramontato nuovo ...Non accenna a placarsi la polemica sulla Superlega, in Inghilterra. Dopo le proteste dei supporter di Liverpool e Chelsea, entrambi membri e fondatori dell'ormai tramontato nuovo ...