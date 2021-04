Suarez Navarro più forte del cancro. Sogna il Roland Garros (Di giovedì 22 aprile 2021) "Un passo avanti in questa lunga strada". Carla Suarex Navarro, ex numero 6 del mondo, ha dato così la migliore notizia che potesse comunicare. E in un periodo come questo, di buone notizie c'è ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) "Un passo avanti in questa lunga strada". Carla Suarex, ex numero 6 del mondo, ha dato così la migliore notizia che potesse comunicare. E in un periodo come questo, di buone notizie c'è ...

