Sottomarino scomparso in Indonesia: "Ossigeno per 72 ore dal blackout" (Di giovedì 22 aprile 2021) Caccia al Sottomarino . È scomparso ieri al largo di Bali con 53 persone a bordo un KRI Nanggala - 402, costruito in Germania nel 1977. Era impegnato in un'esercitazione, oggi era previsto un lancio ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Caccia al. Èieri al largo di Bali con 53 persone a bordo un KRI Nanggala - 402, costruito in Germania nel 1977. Era impegnato in un'esercitazione, oggi era previsto un lancio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Corsa contro il tempo in Indonesia per ritrovare il sottomarino scomparso ieri a 100 chilometri dalla costa di Bali… - RaffaRa06692253 : RT @HuffPostItalia: Sottomarino scomparso in Indonesia, corsa contro il tempo: 53 a bordo e solo 72 ore di ossigeno - HuffPostItalia : Sottomarino scomparso in Indonesia, corsa contro il tempo: 53 a bordo e solo 72 ore di ossigeno - aranciaverde : RT @ultimenotizie: E' corsa contro il tempo in #Indonesia per ritrovare il sottomarino scomparso ieri a circa 100 chilometri dalla costa di… - SmorfiaDigitale : Sottomarino scomparso, solo 72 ore di tempo prima di finire l'ossigeno. Come pro... -