Silvio Berlusconi, processo Ruby Ter: si rischia un nuovo slittamento (Di giovedì 22 aprile 2021) Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi rischiano di far slittare nuovamente l’udienza e la conseguente sentenza del processo Ruby Ter di Siena. A parlarne è stato il leader di Forza Italia, Federico Cecconi. L’UDIENZA rischia LO slittamento – Questo possibile slittamento, non sarebbe il primo. Già per l’udienza che si sarebbe dovuta tenere il 15 L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Le condizioni di salute dino di far slittare nuovamente l’udienza e la conseguente sentenza delTer di Siena. A parlarne è stato il leader di Forza Italia, Federico Cecconi. L’UDIENZALO– Questo possibile, non sarebbe il primo. Già per l’udienza che si sarebbe dovuta tenere il 15 L'articolo

Advertising

fanpage : Silvio Berlusconi è ancora ricoverato in ospedale. Il processo Ruby ter di Siena potrebbe nuovamente slittare - repubblica : ?? Ruby ter, slitta ancora la sentenza per Silvio Berlusconi: accolta la richiesta di legittimo impedimento della di… - marina_rot : RT @confundustria: #Milano è in arrivo in autunno una mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi. Ma non si parlerà di politica: la rass… - Simo07827689 : RT @confundustria: #Milano è in arrivo in autunno una mostra immersiva dedicata a Silvio Berlusconi. Ma non si parlerà di politica: la rass… - UfficialeY : Non Arrendersi ? Vuoi sieti Forti e Salute Migliorera ?? Pensati a quelli chi Vogliono Tanto Bene a Vuoi , chi Sappi… -