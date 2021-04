Roma: Romano (Pd), ‘da 2 mesi non riusciamo a seppellire nostro figlio, vergogna Raggi’ (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) – “Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Andrea Romano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr (Adnkronos) – “Oggi sono 2che mioDario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2che nona seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tuanon sarà mai abbastanza grande”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Andreano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

