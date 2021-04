'Restano le ultime 72 ore di ossigeno', ansia per le 53 persone a bordo di un sottomarino scomparso in Indonesia (Di giovedì 22 aprile 2021) E' corsa contro il tempo in Indonesia per ritrovare il sottomarino scomparso mercoledì a circa 100 chilometri dalla costa di Bali con 53 persone a bordo e ossigeno soltanto per altre 72 ore. La Marina ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) E' corsa contro il tempo inper ritrovare ilmercoledì a circa 100 chilometri dalla costa di Bali con 53soltanto per altre 72 ore. La Marina ...

Advertising

diavolisempre : @Augusto76465897 @eNo11 @Fedeshi_ restano 2 dati su cui lavorare in vista di queste 6 gare: rendimento in casa piet… - carmen_scolaro : #Amica sta vivendo le ultime ore del padre. Entrato in ospedale per problemi cardiaci, contagiato li, ora gli resta… - TizianoPesce : Superlega e calcio: le conseguenze sociali della secessione - TicketOneIT : In seguito alle ultime disposizioni governative le date evento di 'EMIS KILLA & JAKE LA FURIA: L’APOCALISSE”, vengo… - alto_adige : Nelle ultime 24 ore non ci sono vittime per Covid in Alto Adige. Restano 16 persone ricoverate in terapia intensiva -