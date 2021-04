Advertising

M5S_Camera : Il Superbonus 110% deve essere prorogato a fine 2023 e chiediamo al governo di farlo in tempi celeri allocando le r… - fattoquotidiano : Recovery plan, Draghi vede la delegazione M5s. Crimi: “Abbiamo chiesto proroga del Superbonus al 2023” - TV7Benevento : Recovery: M5S insiste su superbonus, essenziale proroga al 2023' (2)... - rebeccalandi88 : Superbonus 110%, scontro sulle risorse nel Recovery fund. Altolà al Tesoro da Pd e M5s: 'Non tagliare i fondi'… - rep_economia : Superbonus 110%, scontro sulle risorse nel Recovery fund. Altolà al Tesoro da Pd e M5s: 'Non tagliare i fondi' [agg… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery M5S

Metro

Cosi' in un post su Facebook il capogruppoal Senato, Ettore Licheri che aggiunge: "...utilizzi il fondo generato dal Governo per spingere gli investimenti che non si possono coprire col...... riflette la deputata, notando però un cambio di metodo rispetto a quattro mesi fa. Niente più ... però, dovrà comunque indicare l'istituto cyber all'Ue per poter spendere i fondi delfund ...(Adnkronos) – Riguardo alla progettualità, i 5 Stelle chiedono che nel capitolo rifiuti venga dettagliato, ad esempio, il no agli inceneritori e il ricorso all’idrogeno verde e non blu."Recovery? Nella giornata di venerdi' ci sara' il passaggio in cdm e poi lunedi' in Parlamento" (ANSA) ...