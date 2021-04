Omicidio Luca Sacchi, parla la fidanzata Anastasiya: il racconto in aula durante il processo (Di giovedì 22 aprile 2021) Anastasiya Kylemnkyk, sentita nell’ambito del processo per l’Omicidio del fidanzato Luca Sacchi – ucciso con un colpo di pistola a Roma, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 -, avrebbe dipinto la sua versione dei fatti tra le lacrime, davanti ai giudici della prima Corte d’Assise. Luca Sacchi, la testimonianza di Anastasiya in aula “Ho sentito una pressione alla nuca e una voce che mi diceva ‘dammi lo zaino’. Sono caduta, mi sono rialzata e ho viso Luca a 2 metri da me a terra, non capivo cosa era successo“. Sarebbe questo un passaggio del racconto di Anastasiya Kylemnyk nell’aula in cui si celebra il processo con rito ordinario a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 aprile 2021)Kylemnkyk, sentita nell’ambito delper l’del fidanzato– ucciso con un colpo di pistola a Roma, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2019 -, avrebbe dipinto la sua versione dei fatti tra le lacrime, davanti ai giudici della prima Corte d’Assise., la testimonianza diin“Ho sentito una pressione alla nuca e una voce che mi diceva ‘dammi lo zaino’. Sono caduta, mi sono rialzata e ho visoa 2 metri da me a terra, non capivo cosa era successo“. Sarebbe questo un passaggio deldiKylemnyk nell’in cui si celebra ilcon rito ordinario a ...

