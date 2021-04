Ocean Viking | gommone con 130 migranti naufraga davanti a Libia

Advertising

chetempochefa : “++ #Libia Un'altra strage annunciata di migranti: 120 morti nel Canale di Sicilia ++ Anche le autorità dei Paesi U… - andreapurgatori : GUARDIA SCOSTIERA. #Libia si è rifiutata di soccorrere #migranti. Disastro evitabile': il racconto della Ocean Viki… - RaiNews : Il relitto è stato individuato da un aereo di Frontex, un mercantile ha avvistato tre cadaveri e l'equipaggio della… - acocukora : RT @LaVeritaWeb: Gli scafisti convinti di raggiungere la Ocean Viking, che da 24 ore incrociava al largo della Libia. Ma la nave si era spo… - cittadinoics : @francescatotolo La velocità di Ocean Viking resta quella, non è più una 'velocità di attesa o perlustrazione' ma q… -

Ultime Notizie dalla rete : Ocean Viking

La navedell ong Sos Mediterran e non arrivata in tempo a salvarli e l Oim ha accusato gli Stati di essersi rifiutati di agire per salvare le vite di oltre 100 persone . Anche il numero ...Sos Mediterranee racconta così, con le parole della soccorritrice Luisa Albera, a bordo della, quella che è solo l'ultima strage di migranti in mare, al largo della Libia. Ieri Alarm ...Centotrenta persone annegate al largo della Libia. C’erano tre barche in pericolo, una con 40 persone, "mai rintracciata", e due gommoni con a bordo tra le 100 e le 120 persone ciascuno. Il primo è st ...Ennesimo naufragio dopo le 130 vittime, l’Europa tace. Tripoli: «Li abbiamo cercati, è stato fatto tutto il possibile» ...