"Non voglio sentire quel nome". Barbara D'Urso, scoperto il vip 'vietato' nei suoi programmi (Di giovedì 22 aprile 2021) Già tempo fa si era parlato del fatto che Barbara D'Urso ci fosse rimasta male perché questo vip non era voluto andare ospite ad uno dei suoi programmi. Il motivo, allora, non era assolutamente personale, perché lui in realtà, dopo una importantissima vittoria, ha evitato quasi tutte le ospitate, preferendo dare spazio solo a ciò che gli interessasse davvero. Ai tempi si mormorava che Barbara D'Urso ci fosse rimasta male. L'ex vippone di Alfonso Signorini stesso, aveva spiegato di non avere nessun problema con la conduttrice aggiungendo anche di non essere andato in diversi salotti tv per evitare la sovraesposizione. In qualche testata, giorni fa, è stato riportata una notizia secondo la quale Barbarella nell'ultima puntata di Domenica Live avrebbe assunto un comportamento davvero ...

