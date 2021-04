Napoli - Lazio, i convocati di Inzaghi: c'è Luis Alberto (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA - Stringe i denti e ce la fa, Luis Alberto è almeno tra i convocati di Inzaghi per la sfida contro il Napoli. Il dolore alla caviglia aveva messo in dubbio la presenza dello spagnolo, che però ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA - Stringe i denti e ce la fa,è almeno tra idiper la sfida contro il. Il dolore alla caviglia aveva messo in dubbio la presenza dello spagnolo, che però ...

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliLazio ?? - sscalcionapoli1 : Modugno: 'Napoli, ultime sulla probabile formazione contro la Lazio' #NapoliLazio #ForzaNapoliSempre - alperbl : @hilabetoffical Napoli 1 Lazio 1 alperbal @Cemilil4 @guven627536388 @pelkas06 @novak9817 @zidane3171 -