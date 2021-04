Napoli-Lazio, formazioni / Giocano Mertens e Politano. Osimhen e Lozano in panchina (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo stasera contro la Lazio, allo Stadio Maradona, alle 20.45. Tra i pali c’è Meret. Sulla linea difensiva Di Lorenzo a destra, Hysaj a sinistra e la coppia di centrali Koulibaly-Manolas. In mediana Fabian, Bakayoko e Zielinski. In attacco Gattuso sceglie Insigne, Mertens e Politano. Osimhen e Lozano partono dalla panchina. La Lazio schiera in attacco la coppia Correa e Immobile. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Mertens, Politano. All: Gattuso Lazio: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All: ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilha ufficializzato la formazione che scenderà in campo stasera contro la, allo Stadio Maradona, alle 20.45. Tra i pali c’è Meret. Sulla linea difensiva Di Lorenzo a destra, Hysaj a sinistra e la coppia di centrali Koulibaly-Manolas. In mediana Fabian, Bakayoko e Zielinski. In attacco Gattuso sceglie Insigne,partono dalla. Laschiera in attacco la coppia Correa e Immobile.: Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Insigne,. All: Gattuso: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All: ...

