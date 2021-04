Milizie filoturche in Siria contrastanti?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milizie filoturche

InsideOver

Le milizie filoturche in Siria si scontrano tra di loro per il controllo dei beni alimentari creando una crisi umanitaria a la Ras al-Ayn.Tre agenti della cosiddetta "polizia libera" nella città di Al Bab, a nord-est di Aleppo, in Siria, controllata dalle milizie ...