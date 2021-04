Mark Bryan | l’ingegnere sposato con due figli che schiaccia i pregiudizi sui tacchi a spillo

(Di giovedì 22 aprile 2021) Con buona pace del senatore Ostellari, gli usi e le consuetudini sono una fonte terziaria del diritto normativo, tale che prima di praticare ostruzionismo verso il Ddl Zan, dovrebbe avvedersi dei nuovi usi e delle nuove consuetudini a partire dai proprio dai social, il nuovo teatro di una rivoluzione culturale che ha la velocità di internet. È di ieri la notizia del lancio della nuova linea di smalti di Fedez, un progetto imprenditoriale e commerciale da un ampio risvolto sociale, culturale e politico. Sociale perché parte del ricavato andrà ad aiutare la Onlus Pangea che aiuta le donne vittime di violenza; culturale perché è estraneo e sovversivo nei confronti dei ruoli di genere tradizionali, uno smalto creato da un uomo? E politico perché, come diceva Thomas Mann, “Tutto è politica”. LEGGI ANCHE => Fedez meglio della Ferragni: il sito del nuovo smalto in crash in ...

