Magnum Purgatorio | secondo omaggio al Sommo Poeta

(Di giovedì 22 aprile 2021) Arriva una nuova Limited Edition 2021 dell’iconico gelato su stecco ed ispirate alle tre cantiche della Divina Commedia Continuano le celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante e, dopo Inferno,lancia la seconda referenza della sua limited edition 2021. I festeggiamenti del 700° anniversario della morte delsono in pieno svolgimento e, la più alta espressione del piacere nel mondo del gelato, lancia la seconda referenza della Limited Edition dell’iconico gelato su stecco ed ispirate alle tre cantiche della Divina Commedia. Dopo il lancio diInferno a marzo 2021, è ora il momento di. E il viaggio attraverso il piacere die attraverso i mondi danteschi continua con gusti e ...

Un gelato per Dante In onore del Dantedì 2021,ha creato tre Limited Edition del celebre ...: " Sovra candido vel di cioccolato caramello doppio, dorato manto ricolmo di gelato ...Di quelloe Paradiso, invece, ancora non sono state svelate le caratteristiche. Tra i prodotti più votati, infine, c'è sempre il Double Caramel che come si evince dal nome è un ...Arriva una nuova Limited Edition 2021 dell’iconico gelato su stecco ed ispirate alle tre cantiche della Divina Commedia Continuano le celebrazioni per il ...