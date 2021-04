L’idea del ristoratore umbro: «Usiamo gli scontrini come pass per tornare alle 23» (Di giovedì 22 aprile 2021) Stanchi di attendere sussidi e aiuti. Stanchi di essere indicati come untori e evasori, i ristoratori, una delle categorie più colpite dalla pandemia vogliono solo lavorare. E così arriva la proposta di un ristoratore. come scrive il quotidiano Il Corriere dell’Umbria.it, Riccardo Poggiani, proprietario dell’enoteca bistrot “L’angolo del Buon gustaio” di Castiglion del Lago, ha un’idea, che, se messa in pratica, potrebbe rappresentare una buona via di mezzo tra l’esigenza di tenere ancora alta la guardia contro il Covid e la necessità di far ripartire l’economia nazionale. La proposta del ristoratore «La mia proposta è semplice, e si basa su una sorta di green pass rappresentato dallo scontrino fiscale», spiega al giornale online Poggiani. «In sostanza, chiedo che i clienti possano cenare fino ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Stanchi di attendere sussidi e aiuti. Stanchi di essere indicatiuntori e evasori, i ristoratori, una delle categorie più colpite dalla pandemia vogliono solo lavorare. E così arriva la proposta di unscrive il quotidiano Il Corriere dell’Umbria.it, Riccardo Poggiani, proprietario dell’enoteca bistrot “L’angolo del Buon gustaio” di Castiglion del Lago, ha un’idea, che, se messa in pratica, potrebbe rappresentare una buona via di mezzo tra l’esigenza di tenere ancora alta la guardia contro il Covid e la necessità di far ripartire l’economia nazionale. La proposta del«La mia proposta è semplice, e si basa su una sorta di greenrappresentato dallo scontrino fiscale», spiega al giornale online Poggiani. «In sostanza, chiedo che i clienti possano cenare fino ...

