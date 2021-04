Advertising

giornaleradiofm : Libia: Di Maio, imminente riapertura consolato a Bengasi: (ANSA) - ROMA, 22 APR - EMBED START Image EMBED END Image… - JonnySicilia : RT @agenzia_nova: #Italia #Libia Incontro alla Farnesina oggi tra il ministro degli Affari esteri italiano e l'omologo del Governo di uni… - agenzia_nova : #Italia #Libia Incontro alla Farnesina oggi tra il ministro degli Affari esteri italiano e l'omologo del Governo… - iconanews : Libia: Di Maio, imminente riapertura consolato a Bengasi - ANSA_med : Libia: Di Maio, imminente riapertura consolato a Bengasi. E anche di un consolato onorario nel Fezzan | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Maio

...e "conferma l'impegno" dell'Italia per tutelare "l'integrità territoriale" della. Oltre al consolato a Bengasi, verrà aperto anche un consolato onorario a Seba nel Fezzan, ha aggiunto Di, ...Roma, 22 apr 17:46 - L'Italia punta a riaprire il consolato generale a Bengasi "il prima possibile" per scongiurare il rischio di partizione dellae per...EMBED START Image {id: "editor_0"} EMBED END Image {id: "editor_0"} "E' imminente la riattivazione del consolato italiano a Bengasi". (ANSA) ...La Commissione di follow up dei due ministeri Esteri di Italia e Libia si riunirà annualmente in alternanza nei due Paesi per attuare ...