Il Recovery Plan non dimentichi le aree avvelenate del Paese (Di giovedì 22 aprile 2021) In Italia ci sono vertenze ambientali croniche, tuttora irrisolte, su cui è urgente intervenire e che non devono essere dimenticate dal PNRR. A parlar chiaro sono le note ferite "ancora sanguinanti" della Penisola – in primis le bonifiche mancate nella Terra dei fuochi in Campania, nella Valle del Sacco nel Lazio, delle falde acquifere inquinate da Pfas in Veneto e Piemonte, dei Siti di interesse nazionale e dell'amianto dagli edifici, ma lo stesso vale per le ampie porzioni di territorio ammorbate dallo smog, a partire dalla Pianura Padana, o dagli scarichi fognari e industriali non depurati, solo per citarne alcuni. Lo stesso vale per i numeri di queste vertenze: 6 milioni di cittadini vivono nei territori da bonificare, 300 mila persone nelle province di Vicenza, Padova e Verona, in Veneto, con acque contaminate negli anni dai Pfas, 6000 morti premature all'anno per amianto o ...

