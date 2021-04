(Di giovedì 22 aprile 2021)5-2. Partita che a un certo punto ha ricordato un’altra passatastoria del calcio sia pure con un altro risultato (4-0). Era l’84-85, col numero 10 giocava un argentino che segnò tre gol. Tutti nel secondo tempo. Sono passati trentasei anni. Quell’argentino purtroppo è passato a miglior vita, ilgioca nello stadio che oggi porta il suo nome. E qui ilha sommerso di reti la, eliminandola dcorsa. Ilresta quinto, a due punti dall’Atalanta e dJuventus (cui adesso si è avvicinata nella differenza reti, solo un gol in meno). Mancano sei giornate ed è ancora tutto possibile, anche se la riapertura della lotta per non retrocedere rende purtroppo vive le ...

napolista : Il Napoli va di goleada alla Lazio (5-2) e tiene viva la speranza Champions

L' Inter nel posticipo deve accontentarsi di un pareggio (1 - 1) ae dopo essere passata in svantaggio. Partenopei in rete grazie ad un'autorete di Handanovic, ... Dallaa un clamoroso 4 - ...Giovedì sera ilavrà un altro impegno delicato, lo scontro diretto ancora al Maradona contro ... Tra lacontro la Fiorentina e la Supercoppa, Gattuso fece una sola variazione alla ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 22 aprile. Roma-Atalanta e Napoli-Lazio diventano ancora più importanti dopo i risultati di ieri. Poi c’è il resto del programma in cui abbiamo inseri ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 22 aprile. Roma-Atalanta e Napoli-Lazio diventano ancora più importanti dopo i risultati di ieri. Poi c’è il resto del programma in cui abbiamo inseri ...