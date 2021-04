Gonzalo Higuain, il calciatore ex di Manuela Ferrera (Di giovedì 22 aprile 2021) Gonzalo Higuain è nato il 10 dicembre del 1987 a Best ed è un noto calciatore che ha giocato nella Juventus e ad oggi gioca come attaccante dell’Inter Miami. All’anagrafe Gonzalo Gerardo Higuan è stato vicecampione del mondo con la nazione argentina e nel 2015 e 2016 vicecampione d’America. Una carriera da far invidia ha stabilito il record di reti segnate in Serie A in una sola stagione. La prima squadra è il Napoli e successivamente passa alla Juventus, nel 2016, per 90 milioni di euro. Ha conquistato tre campionati spagnoli (negli anni 2006,2007 e 2011), due Supercoppe spagnole (negli anni 2008 e 2012). Inoltre, una coppa di Spagna nel 2010 e una Coppia Italia nel 2013-14. Il noto calciatore ha totalizzato 75 presenza con la nazione argentina. La storia d’amore tra Gonzalo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)è nato il 10 dicembre del 1987 a Best ed è un notoche ha giocato nella Juventus e ad oggi gioca come attaccante dell’Inter Miami. All’anagrafeGerardo Higuan è stato vicecampione del mondo con la nazione argentina e nel 2015 e 2016 vicecampione d’America. Una carriera da far invidia ha stabilito il record di reti segnate in Serie A in una sola stagione. La prima squadra è il Napoli e successivamente passa alla Juventus, nel 2016, per 90 milioni di euro. Ha conquistato tre campionati spagnoli (negli anni 2006,2007 e 2011), due Supercoppe spagnole (negli anni 2008 e 2012). Inoltre, una coppa di Spagna nel 2010 e una Coppia Italia nel 2013-14. Il notoha totalizzato 75 presenza con la nazione argentina. La storia d’amore tra...

