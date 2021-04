Gli arbitri designati per Euro 2020 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Comitato Arbitrale Uefa ha reso noto che, insieme ai loro assistenti, dirigeranno le 51 gare della manifestazione continentale. Per la prima volta, nella squadra delle ‘giacchette nere’ entrerà a far parte anche un arbitro sudamericano, nell’ambito di un accordo di collaborazione tra l’Uefa e la Conmebol( Confederazione calcistica sudamericana). Chi sono ? Questo l’elenco completo dei 18 arbitri che sono stato selezionati (in ordine alfabetico): -Felix Brych(Germania) -Cunyet Cakir(Turchia) -Carlos Del Cerro Grande( Spagna) -Andreas Ekberg(Svezia) -Orel Grinfeeld(Israele) -Ovidiu Alin Hategan(Romania) -Sergei Karasaev(Russia( -Istvan Kovacs(Romania) -Byorn Kuipers(Paesi Bassi) -Danny Makkelie(Paesi Bassi) -Antonio Miguel Mateu Lahoz(Spagna( -Micheal Oliver( Inghilterra) -Daniele Orsato(Italia) -Artur Manuel Ribeiro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Comitato Arbitrale Uefa ha reso noto che, insieme ai loro assistenti, dirigeranno le 51 gare della manifestazione continentale. Per la prima volta, nella squadra delle ‘giacchette nere’ entrerà a far parte anche un arbitro sudamericano, nell’ambito di un accordo di collaborazione tra l’Uefa e la Conmebol( Confederazione calcistica sudamericana). Chi sono ? Questo l’elenco completo dei 18che sono stato selezionati (in ordine alfabetico): -Felix Brych(Germania) -Cunyet Cakir(Turchia) -Carlos Del Cerro Grande( Spagna) -Andreas Ekberg(Svezia) -Orel Grinfeeld(Israele) -Ovidiu Alin Hategan(Romania) -Sergei Karasaev(Russia( -Istvan Kovacs(Romania) -Byorn Kuipers(Paesi Bassi) -Danny Makkelie(Paesi Bassi) -Antonio Miguel Mateu Lahoz(Spagna( -Micheal Oliver( Inghilterra) -Daniele Orsato(Italia) -Artur Manuel Ribeiro ...

Advertising

ZZiliani : Fermare #Mbappè lanciato a rete palla al piede? Da oggi niente è impossibile con gli arbitri italiani. Provateli og… - periodicodaily : Gli arbitri designati per Euro 2020 #Euro2020 #Arbitri - ClaudioRoasio : @90ordnasselA C e stata mandata in b per colpa di Moggi ma lo scudetto l aveva vinto e gliene hanno tolti 2 e senza… - bzczc : RT @_Bitw_n_10: gli arbitri che manderà ceferin quando la juventus giocherà in CL: - RobertoBlumett1 : @AleAntinelli @SassuoloUS Quando gli arbitri fanno gli arbitri è sempre bello guardare il calcio e non perché una p… -