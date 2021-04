Flsh mob dei bambini del III Circolo didattico di Giugliano in occasione della “Giornata della Terra”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Flash mob dei beidel terzonellamondiale dedicata alla. Un progetto che è partito già in dad che ha coinvolto tutti i piccoli studenti dei tre plessi. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di educazione civica che coinvolge docenti e alunni. Una iniziativa che diventa ancora più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Flsh mob

Il Quotidiano del Molse

CASERTA – #LoSportMeritaRispetto, è il grido che atleti e gestori di attività sportive affiliate Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) hanno alzato ieri in occasione di tre flash-mob tenutisi ...“Il decreto riaperture del Governo Draghi, con il mantenimento del coprifuoco, è una vera e propria follia ed una presa in giro nei confronti degli italiani, costretti a rimanere in casa dalle 22.00 a ...