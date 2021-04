Daydreamer anticipazioni dal 26 al 30 aprile 2021: Sanem tenta di risvegliare la memoria di Can (Di giovedì 22 aprile 2021) Sanem non ci sta ad arrendersi e così nelle puntate di Daydreamer in onda dal 26 al 30 aprile 2021, la vedrete prodigarsi in mille modi per far in modo che Can riesca a ricordarsi di lei e del loro grande amore. Ma non sarà l’unica! Anche i suoi genitori Nihat e Mevkibe tenteranno di aiutarla a far ricordare Can, in un modo un po’ bizzarro. Huma e Mihriban si troveranno poi a discutere ancora una volta, mettendo in imbarazzo i loro rispettivi accompagnatori. Tutto su quello che accadrà nelle puntate di Daydreamer dal 26 al 30 aprile 2021 Trame di lunedì 26 aprile 2021: Can non riesce a ricordare parte del suo passato, ma è determinato nel provare a ritrovare i suoi ricordi. Sanem cerca con ogni mezzo di aiutarlo, ma ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021)non ci sta ad arrendersi e così nelle puntate diin onda dal 26 al 30, la vedrete prodigarsi in mille modi per far in modo che Can riesca a ricordarsi di lei e del loro grande amore. Ma non sarà l’unica! Anche i suoi genitori Nihat e Mevkibe tenteranno di aiutarla a far ricordare Can, in un modo un po’ bizzarro. Huma e Mihriban si troveranno poi a discutere ancora una volta, mettendo in imbarazzo i loro rispettivi accompagnatori. Tutto su quello che accadrà nelle puntate didal 26 al 30Trame di lunedì 26: Can non riesce a ricordare parte del suo passato, ma è determinato nel provare a ritrovare i suoi ricordi.cerca con ogni mezzo di aiutarlo, ma ...

Advertising

ItsLucyEm : DayDreamer, anticipazioni al 30 aprile: Can ricorda un litigio avuto con Sanem - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 22 aprile - infoitcultura : DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 22 aprile: Can morirà? - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni oggi 22 aprile: Can e Sanem festeggiano senza gli Aydin - InformazioneOg : Daydreamer anticipazioni 22 aprile: un dolore immenso per Sanem, Can è grave #DayDreamer #sanem #can #dolore… -