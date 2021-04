Dal 26 Aprile Coprifuoco, riaperture attività commerciali (Di giovedì 22 aprile 2021) . Nuove ed interessati misure anti- covid in vigore fino al 1 Luglio. Il Coprifuoco è confermato fino alle ore 22.00 e tornano le zone gialle. E’ prevista la riapertura di bar e ristoranti ma solo all’aperto. Riaprono anche musei, cinema e teatri. Dal 15 Maggio si può tornare L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il piano di Conte: riavviare le attività il 4 maggio, qualche eccezione dal 27 Aprile 2020 ecobonus 110%: super bonus edilizia di Fraccaro Genoa in cinque negativi al COVID-19 dopo i tamponi di oggi Francesco Boccia positivo al Covid Spadafora fa autocritica COVID-19 ceppo B117, studi confermano maggiore trasmissibilità e non solo Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 22 aprile 2021) . Nuove ed interessati misure anti- covid in vigore fino al 1 Luglio. Ilè confermato fino alle ore 22.00 e tornano le zone gialle. E’ prevista la riapertura di bar e ristoranti ma solo all’aperto. Riaprono anche musei, cinema e teatri. Dal 15 Maggio si può tornare L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il piano di Conte: riavviare leil 4 maggio, qualche eccezione dal 272020 ecobonus 110%: super bonus edilizia di Fraccaro Genoa in cinque negativi al COVID-19 dopo i tamponi di oggi Francesco Boccia positivo al Covid Spadafora fa autocritica COVID-19 ceppo B117, studi confermano maggiore trasmissibilità e non solo

Ultime Notizie dalla rete : Dal Aprile Vaccini Covid, superate in Italia le 16 milioni di dosi somministrate ... ha anche fatto il punto sull' approvvigionamento in Italia: "dal 27 al 29 aprile arriveranno a livello nazionale oltre due milioni e mezzo di dosi e poi dal 30 aprile fino al 4 - 5 maggio quasi 2,6 ...

E arrivato il momento di macOS su iPad ...con processore M1 era nella natura delle cose e allo stesso modo negli annunci Apple del 20 Aprile ... È il prezzo più basso dal Black Frimai

Decreto riaperture: le misure al via dal 26 aprile Altalex Covid. Le Regioni scrivono a Draghi: ecco tutte le cose da cambiare nel Decreto legge Dal coprifuoco alla presenza in classe, dai ristoranti alle piscine al chiuso fino al "wedding". Tanti i punti di dissenso dei governatori che si richiamano alla Costituzione e chiedono più controlli ...

Vaccini Covid, superate in Italia le 16 milioni di dosi somministrate (Teleborsa) - Il Commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha confermato che le somministrazioni di vaccini anti Covid ha superato la soglia dei 16 milioni: in ...

