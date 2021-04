Covid: sono 16.232 i nuovi casi e 360 i morti, il tasso di positività su al 4,4% (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - sono 16.232 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 13.844 di ieri. I tamponi sono 364.804, quasi 15 mila più di ieri, ma il tasso di positività è comunque in lieve crescita dal 3,9% al 4,4%. Stabile, e sempre molto alto, il numero dei decessi: 360 (ieri 364), per un totale di 118.357 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue invece il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (ieri -75) con 174 ingressi del giorno, e scendono a 3.021, mentre i ricoveri ordinari calano di 690 unità (ieri -471), e sono ora 22.094. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.509), seguita da Campania (+1.912), ... Leggi su agi (Di giovedì 22 aprile 2021) AGI -16.232 iin Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 13.844 di ieri. I tamponi364.804, quasi 15 mila più di ieri, ma ildiè comunque in lieve crescita dal 3,9% al 4,4%. Stabile, e sempre molto alto, il numero dei decessi: 360 (ieri 364), per un totale di 118.357 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue invece il calo dei ricoveri: le terapie intensive55 in meno (ieri -75) con 174 ingressi del giorno, e scendono a 3.021, mentre i ricoveri ordinari calano di 690 unità (ieri -471), eora 22.094. La regione con piùodierni è la Lombardia (+2.509), seguita da Campania (+1.912), ...

